Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Karagümrük, Fenerbahçe karşısında seriye devam etmek istiyor!
Giriş Tarihi: 9.4.2023 15:51

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe karşısında seriye devam etmek istiyor!

İHA
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe karşısında seriye devam etmek istiyor!

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe karşısında 11 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, yarın saat 20.30'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde kırmızı-siyahlılar 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 34 puanla 9. sırada yer alıyor.

Karagümrük tek galibiyetini 1959 yılında aldı

İki ekip arasında Süper Lig'de bugüne kadar oynanan 13 maçta Fenerbahçe 8, Fatih Karagümrük ise 1 galibiyet aldı. 4 müsabakada da taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Karagümrük, rakibi karşısında ligde aldığı tek galibiyeti 1959-1960 sezonunda elde etti.

Karagümrük'te hedef seriyi devam ettirmek

Andrea Pirlo'nun öğrencileri, Süper Lig'deki 11 maçlık yenilmezlik serisine devam etmek istiyor. Kırmızı-siyahlılar, ligde oynadığı son 11 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Fatih Karagümrük, bu süreçte Trabzonspaor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Sivasspor ve İstanbulspor'u mağlup ederken, Konyaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Beşiktaş, Giresunspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında ise berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, geride kalan 11 maçta 27 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.

Fabio Borini ve Mbaye Diagne, takımı sırtlıyor

Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de 52 gol kaydetti. Kırmızı-siyahlılar, 63 gollü Fenerbahçe ve 54 gollü lider Galatasaray'ın ardından bu alanda en iyi performansı sergileyen üçüncü takım konumunda bulunuyor. Karagümrük'te Mbaye Diagne ve Fabio Borini, toplam 31 gol kaydederek takımın gol yükünü çekiyor. Ligde Diagne 24 maçta 16 gol atıp, 5 asist yaparken, İtalyan Borini ise 24 müsabakada 15 kez gol sevinci yaşarken, 8 de asistlik katkıda bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'deki liste krizi kavga çıkarttı! Oğuz Kaan Salıcı bağırarak toplantıyı terk etti
İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'oylarımız baraj altı' itirafı: Adaylıktan çekildi! "Yine başa mı döndük?"
CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu, partiye öldürücü darbeyi vurdu
İYİ Parti'de şok istifa: Milletvekilliği için önce belediye başkanlığından ayrıldı sonra...
Eski ve yeni Yusufeli aynı karede! “Yukarıda hayallerimiz, aşağıda hatıralarımız var”
YSK'da kura çekimi yapıldı! İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu...
7'li koalisyonda liste savaşını CHP'liler değil küçük ortaklar kazandı! CHP aday listesinde tartışmalı isimler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Aklım birden Roma’ya gitti
Kan emiciler familyası
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe karşısında seriye devam etmek istiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA