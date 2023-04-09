Lider Arsenal, Liverpool deplasmanında iki puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool ile Arsenal, Anfield Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip müsabakanın 8. dakikasında Gabriel Martinelli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 28. dakikasında Gabriel Martinelli ile bir gol daha bularak skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmada dakikalar 42'yi gösterdiğinde Mohamed Salah'ın attığı golle 1'e farkı indirdi ve ilk yarı Arsenal'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın 54. dakikasında Liverpool Mohamed Salah ile penaltı kaçırdı. Maçın 87. dakikasında Liverpool, Roberto Firmino golü ile eşitliği yakaladı ve maç 2-2'lik skorla tamamlandı.

Bu sonuçla lider Arsenal puanını 73'e çıkartırken, Liverpool ise 44 puanla 8. sırada yer aldı.