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Giriş Tarihi: 10.4.2023 00:26

Olimpik Marsilya, Lorient ile berabere kaldı

AA
Olimpik Marsilya, Lorient ile berabere kaldı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, deplasmanda Lorient ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde 30. haftanın kapanış maçında, zirve mücadelesi veren Olimpik Marsilya, orta sıralarda yer alan Lorient'e Moustoir Stadı'nda konuk oldu.

Taraflar, maç boyunca yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma, 0-0 beraberlikle sona erdi. Olimpik Marsilya'da ilk 11'de sahaya milli futbolcu Cengiz Ünder, mücadelenin tamamında oyunda kaldı.

Puanını 61'e çıkaran Olimpik Marsilya, zirve yolundaki rakipleri Paris Saint-Germain (69 puan) ve Lens'in (63 puan) haftayı galibiyetle tamamlamasının ardından üçüncü sırada kaldı. 45 puanlı Lorient ise 10. sırada yer aldı.

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Olimpik Marsilya, Lorient ile berabere kaldı
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