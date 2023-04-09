Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızları şampiyonluğa aç! Tam 20 oyuncu...

Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'ın Süper Lig'de 9 maçı kaldı. 5 galibiyet-4 beraberlik alması halinde rakiplerinin sonucuna bakmadan mutlu sona ulaşacak sarıkırmızılı takımda şampiyonluk havasına girildi. A Takım kadrosunda bulunan 20 futbolcu daha önce en üst seviyede ulusal lig şampiyonluğu görmedi.

Yedek kaleciler Okan Kocuk ve Jankat Yılmaz, stoperler Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan ve Ross, altyapıdan çıkan Emin Bayram, Hamza Akman ve Baran Aksaka, yeni transferler Adekugbe, Kazımcan, Leo Dubois, Mata, Mertens, Yusuf Demir ve Zaniolo ile kadroda yer almaya devam eden isimlerden Sacha Boey, Berkan, Kerem ve Barış Alper ilk Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray'da yaşamak istiyor.

TEZAHÜRATLI MOTİVASYON

Maçlardan önce takım otobüsünde "Şampiyonluk şarkısı düşmesin dillerden" tezahüratı yapılarak motive olunuyor. Muslera, Emre Taşdemir, Yunus ve Gomis ise daha önce Galatasaray'da şampiyonluk tattı. İspanya'da Torreira, Norveç'te Midtsjö, Portekiz'de Sergio Oliveira, Kosova'da Rashica, Fransa'da İcardi mutlu sona ulaştı.

İCARDİ İÇİN İKİ İHTİMAL

Sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Mauro İcardi konusunda yönetim endişeli değil. Tedbirsiz sevk olan İcardi'ye sadece para ceza verilmesi bekleniyor. Arjantinli golcü maç cezası alırsa değişen talimatlara göre cezasını Türkiye Kupası'nda çekecek.

GOMİS'E DURMAK YOK!

Galatasaray'ın zor günlerinde ortaya çıkıp takımı kurtaran ismi Bafetimbi Gomis, çalışmaya bir an olsun ara vermiyor. İzin günlerinde bile formunu korumaya gayret eden 37 yaşındaki oyuncu antrenman saatleri dışında da bireysel çalışmalar yapıyor. Bu sezon ligde 8 gol atan deneyimli santrfor dün de akşam idmanı öncesinde sabah saatlerinde antrenman yaparken sosyal medyadan da bu anların fotoğrafını paylaştı.