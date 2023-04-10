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Giriş Tarihi: 10.4.2023 09:41 Son Güncelleme: 10.4.2023 09:43

Flamengo'da Vitor Pereira'nın koltuğu sallanıyor! 4. finalini kaybetti...

Flamengo’da Vitor Pereira’nın koltuğu sallanıyor! 4. finalini kaybetti...

Brezilya'da Carioca 1 Şampiyona Finali'nde Fluminense, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Flamengo'yu 4-1 mağlup etti ve Rio de Janeiro eyaletinin şampiyonu oldu. Flamengo'da çalkantılı bir dönem geçiren Vitor Pereira, son 2 ayda 4. kez bir kupadan boynu bükük ayrıldı.

Brezilya'da Carioca 1 Şampiyona Finali'nde Fernanod Diniz'in ekibi Fluminense, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Vitor Pereira'nın yönettiği Flamengo'yu konuk etti.

Maracana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fluminense 4-1 kazanırken goller; 30. dakikada Marcelo, 34 ve 56. dakikalarda German Cano ve 65. dakikada Alexsander'dan geldi. Konuk ekip Flamengo'nun tek golü ise 90+9'da Ayrton Lucas'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fluminense, Carioca 1 Şampiyonası'nda zafere uzanarak, Rio de Janeiro eyaletinin şampiyonu oldu.

İSTİFA SESLERİ
Fluminense karşısında ağır bir yenilgi alarak kupayı kaybeden Flamengo'da taraftarlar, takımın Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira'yı maç esnasında protesto etti ve istifaya davet etti.

4. FİNALİNİ KAYBETTİ
Flamengo'da çalkantılı bir dönem geçiren Vitor Pereira, son 2 ayda 4. kez bir kupadan boynu bükük ayrıldı. Pereira yönetimindeki Flamengo bu süreçte, Dünya Kulüpler Kupası'nı yarı finalde, Brezilya Süper Kupası'nı finalde, Recopa Sudamericana'yı finalde ve son olarak Carioca Eyalet Ligi'ni finalde kaybetmiş oldu. (Milliyet)

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Flamengo'da Vitor Pereira'nın koltuğu sallanıyor! 4. finalini kaybetti...
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