Galatasaray’dan yılın transferi atağı! Musa Barrow ...

İtalya basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Bologna oyuncusu Musa Barrow ile ilgileniyor. Sol kanat mevkisinde forma giyen Barrow, santrfor ve forvet arkası bölgelerinde de görev yapabiliyor. Kulübü ile 2025 yazına kadar sözleşmesi olan Barrow, Temmuz 2021'de Atalanta'dan 14.3 milyon euro bonservis ile transfer olmuştu.

Musa Barrow, bu sezon 26 resmi maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı. 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro. Gambiyalı oyuncu milli formayla 28 maçta 5 gol katkısı sağladı.