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Giriş Tarihi: 10.4.2023 11:36 Son Güncelleme: 10.4.2023 11:36

Liverpool-Arsenal maçında hakem skandalı! Yıldız oyuncuya dirsek attı...

Liverpool-Arsenal maçında hakem skandalı! Yıldız oyuncuya dirsek attı...

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Arsenal zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Anfield Road'da karşılaştı. Arsenal 2-0 öne geçtiği karşılaşmada beraberliği son anda kurtardı. Maçta büyük bir skandal yaşandı. Karşılaşmanın yan hakemi Constantine Hatzidakis, Liverpool'un yıldız oyuncusuna dirsek attı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Liverpool ile Arsenal, Anfield Road'da karşılaştı. Arsenal, Martinelli ve Jesus'un golleriyle 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Salah ve Firmino'nun gollerine engel olamadı. Arsenal kalecisi Ramsdale, Liverpool'un son anlarda kurduğu baskıda takımına 1 puanı getiren kurtartışları gerçekleştirdi.

SKANDAL OLAY! YAN HAKEM ROBERTSON'A DİRSEK ATTI
Liverpool-Arsenal karşılaşmasında büyük bir skandal yaşandı. Maçın yan hakemi Constantine Hatzidakis, Liverpoollu Andrew Robertson'a dirsek attı. Mohamed Salah takım arkadaşını olay yerinden uzaklaştırsa da Robertson şaşkınlığını gizleyemedi.

Robertson, Constantine Hatzidakis'in dirseği sonrası büyük bir şoka uğradı. Andrew Robertson, Mohamed Salah'a "Bana dirsek attı." dedi. Hakem Paul Tierney devre arasında itirazları gerekçesiyle Robertson'a sarı kart gösterdi. Futbol sahalarında ender görülen olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Daily Mail'de yer alan habere göre Andrew Robertson maçın devre arasında Hatzidakis'in yanına giderek şiddetli bir itirazda bulundu ve itirazında hakeme temas etti. İngiltere Futbol Federasyonu yaşanan bu olayı incelemeye alacaklarını açıkladı.

Daily Mail'deki haberde "Oldukça doğru. Bir oyuncu benzer bir şey yapsaydı bugün ne diyeceğimizi hayal edebiliyor musunuz? Fulham'ın forvet oyuncusu Aleksandar Mitroviç, FA Cup'ta Old Trafford'da Chris Kavanagh'a yaptıklarından dolayı sekiz maç ceza aldı." ifadelerine yer verdi.

PGMOL DA SORUŞTURMA AÇACAK
Yaşanan bu olayın ardından Profesyonel Hakem Yetkilileri Kurulu (PGMOL) maçın yan hakemi Constantine Hatzidakis hakkında soruşturma yapılacağını açıkladı. Hakemler, Constantine Hatzidakis'in Robertson'a attığı dirseğin ardından Anfield Road tribünleri tarafından yuhalandı. Sky Sports muhabiri Geoff Shreeves, Robertson'ın tünele girerken öfkeli olduğunu iddia ederek, hakemi "boğazına dirsek atmakla" suçladı.

Profesyonel Hakem Yetkilileri Kurulu (PGMOL), Liverpool-Arsenal karşılaşmasının ardından "Anfield'daki Liverpool - Arsenal maçının devre arasında yardımcı hakem Constantine Hatzidakis ve Liverpool defans oyuncusu Andrew Robertson'ın karıştığı bir olaydan haberdarız" açıklamasını yaptı.

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Liverpool-Arsenal maçında hakem skandalı! Yıldız oyuncuya dirsek attı...
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