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Giriş Tarihi: 10.4.2023 14:57

Real Madrid'de Karim Benzema kararını verdi! Gelecek sezon...

Real Madrid’de Karim Benzema kararını verdi! Gelecek sezon...

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti. Karim'in gelecek sezonda da eflatun-beyazlılarda forma giymesi bekleniyor

Real Madrid'in Ballon D'or sahibi yıldız golcüsü geleceği hakkında kararını verdi. Marca'da yer alan habere göre; Karim Benzema'nın, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddederek Real Madrid'de kalmak istediği aktarıldı.

Benzema'nın, Cristiano Ronaldo gibi bir adım atmak istemediği ifade edilirken, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Fransız forvet, 2024 yazına kadar Real Madrid forması giymek istiyor.

15 SEZON OLACAK
35 yaşındaki forvetin, başkent ekibiyle sözleşme yenilemesi halinde, Real Madrid'de 15 sezon forma giymiş olacağı aktarılırken, Karim şu ana kadar eflatun-beyazlılarla 24 kez kupa kaldırdı.

Benzema, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 32 karşılaşmada 25 gol atıp 6 asistlik katkı sağladı.

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Real Madrid'de Karim Benzema kararını verdi! Gelecek sezon...
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