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Giriş Tarihi: 11.4.2023 13:32

Alex Baena Federico Valverde gerginliği sürüyo! Baena aldığı tehdit mesajlarını açıkladı...

Alex Baena Federico Valverde gerginliği sürüyo! Baena aldığı tehdit mesajlarını açıkladı...

Real Madrid'in Villarreal'e 3-2 mağlup olduğu maçın ardından Alex Baena, Federico Valverde tarafından yumruk yemişti. Olayın ardından yaşadıklarını anlatan futbolcu tehdit mesajları aldığını açıkladı.

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid sahasında Villarreal'i konuk etmişti. Mücadeleye maç sonunda Federico Valverde'nin Alex Baena'ya attığı yumruk damga vurmuştu.

YUMRUKLU SALDIRI
İspanyol basınının iddiasına göre Real Madrid'den Federico Valverde'nin Villarreal'in oyuncusu Alejandro Baena'yu otoparkta beklediği ve yüzüne yumruk attığı söyleniyor. Uruguaylı futbolcu, maç içerisinde girdikleri bir pozisyon ardından Baena'ya seslenerek "Çıkışa gel!" şeklinde konuştu ve onu yumruklayacağını önceden haber verdi.
Baena'nın, Valverde'nin doğmamış oğluna hakaret ettiği ve maç gününde de benzer bir yorum yaptığı söylendi. Söz konusu hakarette 'Çocuğun doğmayacak, karın düşük yapacak' dediği iddia ediliyor.

İDDİALARI KABUL ETMİYOR
Söylenen iddiaların kendisi hakkında yalanlar olduğunu belirten Baena, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ailesinin ölüm tehditleri aldığını ve konuyu polise bildirdiğini söyledi.

'AİLEMİN ÖLMESİNİ DİLEYEN MESAJLAR ALDIM'
Villarreal'li oyuncu yaptığı açıklamada, "Geçen Cumartesi, Real Madrid ile oynanan maçın ardından bir meslektaşım tarafından saldırıya uğradım. olaydan sonra, aile üyelerinden birisi için uygunsuz ifadeler kullandığım söylendi. Muhtemelen çevresi tarafından yapılan çeşitli açıklamalar gün ışığına çıktı. O zamandan beri, başka türlü olamayacağı gibi, suçlandığım gerçekleri kanıtlayan hiçbir kanıt yok. Yaşanan talihsizlik, saldırıyı haklı çıkarmak için kullanıldı ve darbeden daha fazla acı veren yalanlar var. Aileme verilen zarar, onarılamaz ve haklı çıkarılamaz. Tehditler, hakaretler ve hatta ailemin ölmesini dileyen mesajlar aldım. Dün durumu polise bildirdim. Adalet bu konu hakkındaki kararını verecek. Artık tek amacım; mesleğime odaklanmak ve kulübümün hedeflerine ulaşmasını yardımcı olmak" dedi. (Milliyet)

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Alex Baena Federico Valverde gerginliği sürüyo! Baena aldığı tehdit mesajlarını açıkladı...
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