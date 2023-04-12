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Giriş Tarihi: 12.4.2023

1 dakikayla Güneş’i geçti!

1 dakikayla Güneş’i geçti!

TFF 2. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren kırmızı-siyahlı takımın Ankara Demir maçında 1113 dakika sonra gol yiyen 39 yaşındaki kaleci, Trabzonspor’la 1112 dakika boyunca filelerini düşürmeyen efsane ismi geride bıraktı

TFF 2. Lig'de pazar günü oynanan Ankara Demirspor- Van Spor mücadelesi 2-2 sonuçlanırken, tarihi bir karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Van Spor kalecisi Haydar Yılmaz, bu müsabakaya kadar en son 11 Aralık'taki Uşak maçında gol yemiş ve ardından kalesini gole kapatmıştı. 39 yaşındaki file bekçisi, pazar günü Ankara Demir mücadelesinde ağlarını o süreçten bu yana ilk kez düşürdü. Tam 1113 dakika boyunca gol yemeyen Haydar, Türk futbol tarihinin en uzun süre gol yemeyen kalecisi oldu. Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yememe rekoru bir dönem Trabzonspor'un efsane kalecisi olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e aitti. Güneş, 1978-79 sezonunda toplam 1112 dakika süreyle kalesinde gol görmeyerek, ulaşılması zor bir rekora imza atmıştı.

'TEK BAŞIMA YAPMADIM'
Haydar Yılmaz, takımına katkı sağlamak için elinden gelen çabayı gösterdiğini belirterek, "Rekora doğru koştuk. Allah nasip etti, böyle bir rekor elde ettik. Tabii ki Şenol Güneş gibi efsane bir isimle birlikte anılmak beni ayrıca mutlu ediyor. Onunla aynı safta bulunmam, beni ayrı gururlandırıyor. Bu tek başına olan bir şey değil. Bütün takım arkadaşlarımla olan bir şey. Birlik, beraberlik ruhundan da geçiyor" dedi.

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