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Giriş Tarihi: 12.4.2023

BJK yok, GS’nin talebi çok

BJK yok, GS’nin talebi çok
Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği, bu akşam iftar yemeğinde bir araya gelecek. Yemekte özellikle hakem hatalarının ve gelecek sezon olacak yabancı kuralının gündeme gelmesi bekleniyor. Beşiktaş cephesi, Hatay ve Gaziantep FK'nın ligde çekilmesi sonrası bu takımlarla oynanan maçlar ile ilgili alınan karar nedeniyle iftara katılmayacağını daha önceden açıklamıştı. Galatasaray cephesinde ise Başkan Dursun Özbek'in, sarı-kırmızılı camiada hakemler konusunda duyulan rahatsızlığı gündeme getireceği ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın istifasını isteyeceği bildirildi. TFF yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanları, yemek sonrası Vodafone Park'a giderek hep birlikte Beşiktaş-Atletico Madrid maçını izleyecek.

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BJK yok, GS’nin talebi çok
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