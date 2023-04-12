BJK yok, GS’nin talebi çok

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği, bu akşam iftar yemeğinde bir araya gelecek. Yemekte özellikle hakem hatalarının ve gelecek sezon olacak yabancı kuralının gündeme gelmesi bekleniyor.Galatasaray cephesinde ise Başkan Dursun Özbek'in, sarı-kırmızılı camiada hakemler konusunda duyulan rahatsızlığı gündeme getireceği vebildirildi. TFF yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanları, yemek sonrası Vodafone Park'a giderek hep birlikte Beşiktaş-Atletico Madrid maçını izleyecek.