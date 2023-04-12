Beşiktaş yok, Galatasaray’ın talebi çok! Kulüpler Birliği toplanıyor...

Mehmet Büyükekşi başkanlığında bugün bir araya gelecek olan Kulüpler Birliği toplantısı öncesi Beşikaş'ın katılmaması dikkat çekerken, Galatasaray cephesinde ise Başkan Dursun Özbek'in, sarı-kırmızılı camiada hakemler konusunda duyulan rahatsızlığı gündeme getireceği ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın istifasını isteyeceği bildirildi. TFF yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanları, yemek sonrası Vodafone Park'a giderek hep birlikte Beşiktaş-Atletico Madrid maçını izleyecek.