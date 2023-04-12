Beşiktaş yok, Galatasaray’ın talebi çok! Kulüpler Birliği toplanıyor...

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği, bu akşam iftar yemeğinde bir araya gelecek. Yemekte özellikle hakem hatalarının ve gelecek sezon olacak yabancı kuralının gündeme gelmesi bekleniyor. Beşiktaş cephesi, Hatay ve Gaziantep FK'nın ligde çekilmesi sonrası bu takımlarla oynanan maçlar ile ilgili alınan karar nedeniyle iftara katılmayacağını daha önceden açıklarken, Galatasaray yönetiminin ise çok talebi var.
Mehmet Büyükekşi başkanlığında bugün bir araya gelecek olan Kulüpler Birliği toplantısı öncesi Beşikaş'ın katılmaması dikkat çekerken, Galatasaray cephesinde ise Başkan Dursun Özbek'in, sarı-kırmızılı camiada hakemler konusunda duyulan rahatsızlığı gündeme getireceği ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın istifasını isteyeceği bildirildi. TFF yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanları, yemek sonrası Vodafone Park'a giderek hep birlikte Beşiktaş-Atletico Madrid maçını izleyecek.