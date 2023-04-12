Chelsea transferlerini sürdürüyor! Yeni hedef Gonçalo Ramos...

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, önceki sahibi Rus Roman Abramovich'e yaptırımlar uygulanmasının ardından "olağanüstü harcamalar ve gelir kaybı" nedeniyle 2021-22 sezonunda toplam 121,3 milyon sterlin (2,8 milyar lira) net zarara uğradığını duyurdu.

DURMAYA NİYETİ YOK

Chelsea, büyük harcamalarına rağmen transfer politikasında değişikliğe gitmiyor.

Son olarak Benfica'nın Portekizli forveti Gonçalo Ramos da, Londra ekibinin hedefleri arasına girdi. Football Insider'ın haberine göre; Maviler, yaz transfer döneminde Dünya Kupası'nda yıldızlaşan golcü için hamle yapacak.