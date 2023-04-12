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Giriş Tarihi: 12.4.2023 10:27

Chelsea transferlerini sürdürüyor! Yeni hedef Gonçalo Ramos...

Chelsea transferlerini sürdürüyor! Yeni hedef Gonçalo Ramos...

Son dönemde yüksek bedelli transferlere imza atan Chelsea'nin durmaya niyeti yok. Premier Lig devi, bu kez Benfica'nın Portekizli forveti Gonçalo Ramos'u gündemine aldı.

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, önceki sahibi Rus Roman Abramovich'e yaptırımlar uygulanmasının ardından "olağanüstü harcamalar ve gelir kaybı" nedeniyle 2021-22 sezonunda toplam 121,3 milyon sterlin (2,8 milyar lira) net zarara uğradığını duyurdu.

DURMAYA NİYETİ YOK
Chelsea, büyük harcamalarına rağmen transfer politikasında değişikliğe gitmiyor.

Son olarak Benfica'nın Portekizli forveti Gonçalo Ramos da, Londra ekibinin hedefleri arasına girdi. Football Insider'ın haberine göre; Maviler, yaz transfer döneminde Dünya Kupası'nda yıldızlaşan golcü için hamle yapacak.

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Chelsea transferlerini sürdürüyor! Yeni hedef Gonçalo Ramos...
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