Samsunspor’un şampiyonluğuna 3 puan kaldı

Bu sezon 1. Lig'de oynadığı 31 maçta 19 galibiyet 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Samsunspor topladığı 66 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Kalan 5 maçtan 2'sini ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor ile oynayacak Samsunspor, bu maçlarda 3-0 hükmen galip sayılacak ve 3'er puanı hanesini yazdıracak.

Böylece puanını 72 puana ulaşacak Samsunspor, içeride oynayacağı Keçiörengücü, Bodrumspor ve dışarıda oynayacağı Denizlispor maçlarının herhangi birini kazanır ya da üçüyle de berabere kalırsa şampiyonluğunu ilan ederek 11 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselecek.

Bu haftayı BAY geçecek olan Samsunspor'un şampiyonluk yolundaki rakipleri Eyüpspor'un 57 puan (30 maç), Sakaryaspor'un 55 puan (30 maç), Çaykur Rizespor'un 54 puan (29 maç) ve Pendikspor'un da 54 puanı bulunuyor.

Kalan 5 haftada Yeni Malatyaspor ve Adanaspor maçlarından 3'er puanla ayrılacak ve puanını 72'ye çıkartacak olan Karadeniz ekibi, oynayacağı maçlarda 3 puan alırsa puanını 75'e çıkartacak ve diğer rakiplerinin hepsinden 2'li averajı iyi olduğu için Süper Lig'i garantilemiş olacak.

En son 11 yıl önce Süper Lig'de mücadele eden Samsunspor, kalan 5 maçın tümünü 3 puanla ayrılırsa da 81 puan toplayarak ligin puan rekorunu da kırmış olacak.