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Giriş Tarihi: 13.4.2023 18:42

Rizespor, Sakaryaspor'u uzatmalarda geçti!

İHA
Rizespor, Sakaryaspor’u uzatmalarda geçti!

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor’u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Alper Potuk'un ortasında ceza sahası içinde Benhur Keser'in şutunu kaleci Cihan Topaloğlu kornere çeldi.

42. dakikada Benhur Keser'in kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

44. dakikada Alper Potuk'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Benhur Keser'in kafa vuruşunu kaleci kurtardı.

52. dakikada Milosevic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dimitrov'un sert şutunda top filelerle buluştu. 0-1

54. dakikada Halil İbrahim'in köşe atışında ceza sahası içinde John Mary kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

90+8. dakikada Alper Potuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Serhat Akyüz'ün topa elle müdahalesi sonucu hakem Sarper Barış Saka, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Bolasiye topu filelere yolladı. 2-1

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Rizespor, Sakaryaspor'u uzatmalarda geçti!
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