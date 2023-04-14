Akdeniz derbisinde kazanan Antalyaspor! Alanyaspor ile puanlar eşitlendi...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Haji Wright, kaleci Runnarson ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Top Runnarson'dan döndü.
20. dakikada Cavaleiro'nun pasında ceza sahası içinde Ahmet Hassan'nın sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
27. dakikada sağ kanattan Larsson'un ortasında ceza sahası içinde Doğukan Sinik topu filelere gönderdi. 1-1
39. dakikada Alanyaspor kalecisi Runnarson'un hatalı pasında topla buluşan Alassane Ndao'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-1
50. dakikada Fernando Martins'in sol kanattan ortasına Emrecan Uzunhan'un şutunu kaleci Runnarson kurtardı.
64. dakikada Ndao'nun ortasında Larsson'un şutunda kaleci Runarsson gole izin vermedi.
84. dakikada sağ kanattan Haji Wright'ın pasında Bertuğ Özgür meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, İbrahim Bozbey xx, Samet Çiçek xx
Yedekler: Yusuf Karagöz, Ümit Akdağ, Koulouris, Oğuz Aydın, Feddal Agharbi
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Ahmet Hassan (dk. 20), (Alanyaspor), Doğukan Sinik (dk. 27), Larsson (dk. 39) (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Umut Güneş (dk. 82) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Doğukan Sinik, Fernando Martins (Antalyaspor), Doumbia (Alanyaspor)