Fatik Karagümrük’te Andrea Pirlo gelişmesi! Sezon sonunda...

Trabzonspor, teknik direktör sorununu çözmek için beklemede. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın onay vermesiyle hızlanan süreçte, Andrea Pirlo'ya teklifini yapan bordomavililer, bu sezonun kalan kısmını kapsayan ve gelecek yılı da içeren bir teklif sundu.

İtalyan hoca, prensipte 'Evet' derken son karar için süre istedi. Pirlo'nun yardımcılarıyla birlikte Trabzonspor için analiz yaptığı, bunun sonucuna göre kararını bildireceği öğrenildi.

43 yaşındaki teknik adam hemen ayrılmak isterse, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma 'Sezon sonunu bekle' diyerek zorluk çıkarmayacağının sözünü Trabzonsporlu yöneticilere verdi. Bu arada bordo-mavili yönetim, Pirlo'nun olası bir fikir değişikliğini düşünerek Slaven Bilic ve Montella isimlerini de gündeminde tutuyor