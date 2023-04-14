İşte Samsun’un başarı hikayesi! Tam 11 yıl sonra hasret sona erdi...

Sezona 'Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk' mottosuyla başlayan Yılport Samsunspor, en yakın takipçisi Eyüpspor'un, Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle bitime 6 hafta kala Süper Lig'i garantiledi. 11 sene sonra bıraktığı noktaya geri dönen Karadeniz ekibi, son yılların en büyük başarısına imza attı. 2018-19'da 3. ligde (TFF 2. Lig) mücadele eden kırmızı-beyazlılar, 5 yıllık süreçte merdivenleri koşar adım tırmandı.

EKONOMİK SORUNLAR KISA SÜREDE AŞILDI

2018-19'un devre arasında kongrede başkanlığa 4. kez aday çıkmamasıyla Samsunspor'a kayyum atandı. Yüklü borçlardan dolayı Yüksel Yıldırım kulübü şirketleştirip, hem sahibi hem başkanı oldu. Ciddi transferlerle 1.5 sezonda önce 1. Lig'e çıkan Samsunspor, 3. yılında da Hüseyin Eroğlu'nun teknik adamlığında Süper Lig'i gördü.

10.5 MİLYON TL'YE KADRO KURULDU

Karadeniz ekibi, bu sezon kadrosunu sadece 10.5 milyon TL'ye (503 bin Euro) kurdu. Anadolu ekibi, Barış Alıcı (4 milyon TL), Ahmet Sagat (3.6 milyon TL), Jakub Szumski (1.4 milyon TL), Moussa Guel (1 milyon TL) ve Yusuf Ensar'a (361 bin TL) bedel ödedi. Özellikle 14 golle takımı sırtlayan Douglas Tanque ile 11 kez ağları bulan Gaetan Laura olmak üzere alınan 26 isme bonservis verilmedi.

İŞİN SIRRI 'GETS' FORMÜLÜ!



Samsunspor'un deneyimli hocası Hüseyin Eroğlu, gelişim takım mühendisliği ve sistemin (GETS) kupaya giden yolda çok değerli olduğunu söyledi



Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, göreve geldiklerinde 11 yıllık Süper Lig hasretini bitireceğini söylediğini ve sözlerini tuttuğu için mutlu olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Ben her zaman oyunu, oyun üzerinden değil, futbolcu üzerinden değerlendiren bir teknik direktörüm. Her zaman söylediğim 'GETS formülü' başarıda kupaya giden yolda çok değerliydi. GETS'in anlamı, gelişim takım mühendisliği ve sistem. Bunun üzerinden çalışmaya devam ettik. Takım mühendisliğini öne çıkararak, ihtiyacımız olan bölgelere nokta transferler yaptık. Sistem de bizi başarıya götüren en önemli etkenlerden birisi" dedi. Eroğlu, Türk futbolunun Samsunspor'a ihtiyacı olduğunu vurgularken taraftarlardan her maçta kendilerine destek vermelerini de istedi.