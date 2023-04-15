Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'a Arthur Masuaku müjdesi! 200 bin Euro indirim
Giriş Tarihi: 15.4.2023 09:56

Beşiktaş'a Arthur Masuaku müjdesi! 200 bin Euro indirim

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’a Arthur Masuaku müjdesi! 200 bin Euro indirim

Beşiktaş, Arthur Masuaku için West Ham’dan istediğini aldı. 29 yaşındaki futbolcu, 3 yıl daha Siyah-Beyazlı formayı giyecek. Yönetim, ödenmesi gereken 2.2 milyon Euro’yu düşürmek adına yaptığı pazarlıkta 200 bin Euro’luk indirimi kaptı.

Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku'nun, 1 maçta daha ilk 11'de sahaya çıktığı takdirde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek ve 3 yıllığına siyah-beyazlıların futbolcusu olacak.

29 yaşındaki sol bek için İngiliz kulübüne ise 4 taksitle 2.2 milyon Euro ödenmesi gerekecekti. Son bir hamle yapan Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor karşılaşması öncesinde West Ham United'dan bir miktar indirim istedi. Beşiktaşlı idareciler, bonservis bedelini 200- 300 bin Euro da olsa aşağıya çekmeyi arzu ediyordu ve Ada ekibi, 200 bin Euro'luk indirimi yaptı. Oyuncunun bonservisi 2 milyon Euro oldu.

GÜNEŞ, "BELİRSİZ" DEMİŞTİ, ANCAK ONDAN VAZGEÇMİYOR
Şenol Güneş geçtiğimiz hafta Masuaku ile ilgili olarak, "Nasıl bir karar alacağımızı biz de bilmiyoruz. Belki haftaya oynamayabilir. Oynarsa iyi bir para ödeyeceğiz. Anlaşmak lazım" ifadelerini kullanmıştı. Ancak tecrübeli teknik adamın tercihinde bir değişiklik olmadı. Güneş'in son dönemin öne çıkan isimlerinden olan Masuaku'yu 11'de oynatacağı ve bu şekilde opsiyon konusunun da artık gündemden çıkacağı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Uzman erbaş alımı yönetmeliğinde değişiklik
Türkiye'yi dünyada önemli finans merkezi haline getirecek İFM projesinde Berat Albayrak imzası
SON DAKİKA: Yargıtay, Koza İpek Holding'e ait şirketlerin müsadere kararını onadı
İşte Kılıçdaroğlu'nun Dışişleri vizyonu: PYD'ye terör örgütü diyemen Selin Sayek Böke'ye bakanlık
Akşener’in danışmanı İYİ Parti listesini topa tuttu: Ülkeyi bu kadro mu yönetecek?
Prag'da Türk bayraklı sevince müdahale: Oyuncular formadaki ay yıldızla karşılık verdi
SON DAKİKA | Terör sevici İBB personeli Ezgi Yıldız hakkında flaş gelişme: İstenen ceza belli oldu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar: Milletimizin geleceğinde eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına yer yoktur
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Nebati'den Ali Mahir Başarır'a Togg yanıtı: Bir tur verebilirim
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'a Arthur Masuaku müjdesi! 200 bin Euro indirim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA