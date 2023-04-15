Beşiktaş’a Arthur Masuaku müjdesi! 200 bin Euro indirim

Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku'nun, 1 maçta daha ilk 11'de sahaya çıktığı takdirde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek ve 3 yıllığına siyah-beyazlıların futbolcusu olacak.

29 yaşındaki sol bek için İngiliz kulübüne ise 4 taksitle 2.2 milyon Euro ödenmesi gerekecekti. Son bir hamle yapan Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor karşılaşması öncesinde West Ham United'dan bir miktar indirim istedi. Beşiktaşlı idareciler, bonservis bedelini 200- 300 bin Euro da olsa aşağıya çekmeyi arzu ediyordu ve Ada ekibi, 200 bin Euro'luk indirimi yaptı. Oyuncunun bonservisi 2 milyon Euro oldu.

GÜNEŞ, "BELİRSİZ" DEMİŞTİ, ANCAK ONDAN VAZGEÇMİYOR

Şenol Güneş geçtiğimiz hafta Masuaku ile ilgili olarak, "Nasıl bir karar alacağımızı biz de bilmiyoruz. Belki haftaya oynamayabilir. Oynarsa iyi bir para ödeyeceğiz. Anlaşmak lazım" ifadelerini kullanmıştı. Ancak tecrübeli teknik adamın tercihinde bir değişiklik olmadı. Güneş'in son dönemin öne çıkan isimlerinden olan Masuaku'yu 11'de oynatacağı ve bu şekilde opsiyon konusunun da artık gündemden çıkacağı kaydedildi.

