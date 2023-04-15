Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cristiano Ronaldo'nun evi için istediği kira şaşırttı! Georgina Rodriguez böyle anlatmıştı
Giriş Tarihi: 15.4.2023 16:40 Son Güncelleme: 15.4.2023 16:44

Cristiano Ronaldo'nun evi için istediği kira şaşırttı! Georgina Rodriguez böyle anlatmıştı

Cristiano Ronaldo’nun evi için istediği kira şaşırttı! Georgina Rodriguez böyle anlatmıştı

Al Nassr'a transferiyle Arabistan'da yaşamaya başlayan Ronaldo, Madrid'deki villasını kiraya verme kararı aldı. Yıldız futbolcunun evi için istenen ücret şaşırttı. Portekizli yıldızın sevgilisi Georgina Rodriguez, evin büyüklüğünden bahsederken ilginç ifadeler kullanmıştı.

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Al Nasr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Madrid'de bulunan evini kiraya verme kararı aldı. Mundo Deportivo'da yer alan haberin detayında Portekizli yıldız, 4.8 milyon sterlin değerindeki lüks villasını aylık 8 bin 800 sterline kiraya vereceği öğrenildi.

7 ODASI, 9 BANYOSU VAR
Cristiano Ronaldo'nun Madrid'deki lüks evinde yedi yatak odası, dokuz banyo, kapalı ve açık olmak üzere iki yüzme havuzu bulunuyor. Koşu bantları ve fitness bölümünü içeren, son teknoloji ile donatılmış bir spor salonu da evde yer alıyor.

GEORGINA RODRİGUEZ'DEN VİLLA YORUMU
Portekizli yıldızın hayat arkadaşı Georgina Rodriguez, bu evin büyüklüğünden bahsederken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cristiano'nun evine ilk geldiğimde kayboluyordum. Su almak için mutfağa gitmek istiyordum, ancak nereye gideceğim konusunda hiçbir fikrim yoktu. Bazen geri dönüş yolunu bilmediğim için oturma odasına gitmem yarım saatimi alırdı."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Uzman erbaş alımı yönetmeliğinde değişiklik
Türkiye'yi dünyada önemli finans merkezi haline getirecek İFM projesinde Berat Albayrak imzası
SON DAKİKA: Yargıtay, Koza İpek Holding'e ait şirketlerin müsadere kararını onadı
Prag'da Türk bayraklı sevince müdahale: Oyuncular formadaki ay yıldızla karşılık verdi
SON DAKİKA | Terör sevici İBB personeli Ezgi Yıldız hakkında flaş gelişme: İstenen ceza belli oldu
İşte Kılıçdaroğlu'nun Dışişleri vizyonu: PYD'ye terör örgütü diyemen Selin Sayek Böke'ye bakanlık
SON DAKİKA | İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Bakan Kurum: 17 Nisan'da açılıyor
CHP'de Sadullah Ergin krizi sürüyor! Kaftancıoğlu resti çekti: Avucunu yalarsın...
Akşener’in danışmanı İYİ Parti listesini topa tuttu: Ülkeyi bu kadro mu yönetecek?
PKK’nın silahı CHP’nin iktidarı
ARKADAŞINA GÖNDER
Cristiano Ronaldo'nun evi için istediği kira şaşırttı! Georgina Rodriguez böyle anlatmıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA