Cristiano Ronaldo’nun evi için istediği kira şaşırttı! Georgina Rodriguez böyle anlatmıştı

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Al Nasr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Madrid'de bulunan evini kiraya verme kararı aldı. Mundo Deportivo'da yer alan haberin detayında Portekizli yıldız, 4.8 milyon sterlin değerindeki lüks villasını aylık 8 bin 800 sterline kiraya vereceği öğrenildi.
7 ODASI, 9 BANYOSU VAR
Cristiano Ronaldo'nun Madrid'deki lüks evinde yedi yatak odası, dokuz banyo, kapalı ve açık olmak üzere iki yüzme havuzu bulunuyor. Koşu bantları ve fitness bölümünü içeren, son teknoloji ile donatılmış bir spor salonu da evde yer alıyor.
GEORGINA RODRİGUEZ'DEN VİLLA YORUMU
Portekizli yıldızın hayat arkadaşı Georgina Rodriguez, bu evin büyüklüğünden bahsederken şu ifadeleri kullanmıştı:
"Cristiano'nun evine ilk geldiğimde kayboluyordum. Su almak için mutfağa gitmek istiyordum, ancak nereye gideceğim konusunda hiçbir fikrim yoktu. Bazen geri dönüş yolunu bilmediğim için oturma odasına gitmem yarım saatimi alırdı."