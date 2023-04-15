Cristiano Ronaldo’nun evi için istediği kira şaşırttı! Georgina Rodriguez böyle anlatmıştı

7 ODASI, 9 BANYOSU VAR

Cristiano Ronaldo'nun Madrid'deki lüks evinde yedi yatak odası, dokuz banyo, kapalı ve açık olmak üzere iki yüzme havuzu bulunuyor. Koşu bantları ve fitness bölümünü içeren, son teknoloji ile donatılmış bir spor salonu da evde yer alıyor.