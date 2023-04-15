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Giriş Tarihi: 15.4.2023

Eyüp’ün yeni hocası Arda Turan

Eyüp’ün yeni hocası Arda Turan
SPOR Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ı getirdi. Eflatun-sarılı kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Arda Turan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisiyle hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" açıklamasını yaptı. Süper Lig mücadelesi veren Eyüpspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak olan 36 yaşındaki Turan, şu anda UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı'na devam ediyor. Ligde 57 puanla averajla 3. basamakta bulunan İstanbul ekibi, üst üste kötü sonuçlar gelmesi üzerine 27 Mart'ta anlaştığı Zafer Turan'la önceki gün yollarını ayırmıştı.

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Eyüp’ün yeni hocası Arda Turan
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