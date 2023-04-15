Eyüp’ün yeni hocası Arda Turan

SPOR Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ı getirdi. Eflatun-sarılı kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Arda Turan ile 1.5yıllık sözleşme imzaladık. Kendisiyle hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" açıklamasını yaptı. Süper Lig mücadelesiveren Eyüpspor'dailk teknik direktörlükdeneyimini yaşayacakolan 36 yaşındakiTuran, şu anda UEFAB/A Birleşik AntrenörEğitim Programı'nadevam ediyor. Ligde 57 puanla averajla 3. basamakta bulunan İstanbul ekibi, üst üste kötü sonuçlar gelmesi üzerine 27 Mart'ta anlaştığı Zafer Turan'la önceki gün yollarını ayırmıştı.