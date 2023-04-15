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Giriş Tarihi: 15.4.2023 11:57

İlkay Gündoğan'ın menajerinden Barcelona yalanlaması

İlkay Gündoğan’ın menajerinden Barcelona yalanlaması

İlkay Gündoğan'ın menajeri İlhan Gündoğan, Barcelona'yla anlaştıklarına dair haberleri yalanladı. İlhan Gündoğan, "İlkay'ın önümüzdeki yıllarda nerede oynayacağına dair henüz bir karar verilmedi" sözlerini kullandı.

İlkay Gündoğan'ın menajeri İlhan Gündoğan, Barcelona'yla anlaştıklarına dair haberleri yalanladı. İspanyol AS'a konuşan menajer İlhan Gündoğan yaptığı açıklamada anlaşmaların tamamlandığına yönelik iddialarla ilgili, "Açıkçası böyle bir haber çıktığı için şaşırdım. Hiçbir kulüple anlaşma yapmadığımızı söylemek isterim. İlkay'ın önümüzdeki yıllarda nerede oynayacağına dair henüz bir karar verilmedi" sözlerini kullandı.

YILLIK 12 MİLYON EURO KAZANACAK İDDİASI
İlkay Gündoğan'ın menajeri, oyuncusunun sadece City kaptanı olarak mücadele ettiği 3 kupayı da kazanmak istediğini belirterek spekülasyonların sona ermesini istedi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İlkay Gündoğan'ın Barcelona ile anlaşma sağladığı ve 2+1 yıllık sözleşme karşılığı her sezon en az 12 milyon euro kazanacağı ileri sürülmüştü.

32 yaşındaki Türk asıllı Alman oyuncu 2016'da Dortmund'dan City'e transfer olmuş ve gösterdiği performansla dünyada mevkisinin en başarılı isimlerinden birisi haline gelmişti. Bu sezon kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiren İlkay, çıktığı 40 maçta 5 gol 5 asist üreterek takımına önemli katkı sağlamıştı.

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İlkay Gündoğan'ın menajerinden Barcelona yalanlaması
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