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Giriş Tarihi: 15.4.2023

THY efsaneleri buluşturdu!

BERKAY TURAN
THY efsaneleri buluşturdu!

Türk Hava Yolları’nın yeni reklam filminde Ronaldinho, Gerrard ve Cafu bir araya geldi. Farklı şehirlerde geçen ve İstanbul’da son bulan film, büyük beğeni topladı

Bir döneme damga vuran dünya futbolunun efsaneleri, İstanbul'da Türk Hava Yolları'nın reklam filminde buluştu. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olan dünyadaki ilk havayolu şirketi olan THY, yeni bir film yayınlandı. Ronaldinho, Steven Gerrard ve Cafu'nun birlikte yer aldığı ilk yapım olma özelliğini taşıyan filmde, Brezilyalı freestyler Adonias Fonseca'nın çeyrek final takımlarına ev sahipliği yapan şehirlerde geçen maceraları anlatılıyor. İstanbul'dan muhteşem kareler ile açılan film, THY'nin Business Class uçak içi eğlence sisteminde üç efsanenin,



Adonias'ın videosunu izlemeleriyle başlıyor. Film, oyuncuların İstanbul'a inişi sonrası Adonias ile karşılaşmalarıyla devam edip, Olimpiyat Stadı'nda son buluyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise, "Bu film, görsel zenginliği ve senaryodaki heyecanı ile futbol tutkusunu hayata geçiriyor" dedi. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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THY efsaneleri buluşturdu!
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