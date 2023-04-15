THY efsaneleri buluşturdu!

Bir döneme damga vuran dünya futbolunun efsaneleri, İstanbul'da Türk Hava Yolları'nın reklam filminde buluştu. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olan dünyadaki ilk havayolu şirketi olan THY, yeni bir film yayınlandı.filmde, Brezilyalı freestyler Adonias Fonseca'nın çeyrek final takımlarına ev sahipliği yapan şehirlerde geçen maceraları anlatılıyor. İstanbul'dan muhteşem kareler ile açılan film, THY'nin Business Class uçak içi eğlence sisteminde üç efsanenin,Adonias'ın videosunu izlemeleriyle başlıyor. Film, oyuncuların İstanbul'a inişi sonrası Adonias ile karşılaşmalarıyla devam edip, Olimpiyat Stadı'nda son buluyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise,dedi. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.