Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Enner Valencia Mbaye Diagne'yi solladı! Bir Süper Lig sezonunda...
Giriş Tarihi: 16.4.2023 10:11

Enner Valencia Mbaye Diagne'yi solladı! Bir Süper Lig sezonunda...

Enner Valencia Mbaye Diagne’yi solladı! Bir Süper Lig sezonunda...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Enner Valencia, Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne'yi solladı. Bir sezonda en çok penaltıdan gol atan oyuncu oldu.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 60'a yükselterek Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer aldı.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller; Enner Valencia penaltı ve Miguel Crespo'dan gelirken Ankaragücü'nün tek sayısı Ali Sowe'dan geldi.

Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 31 golde imzası olan Enner Valencia ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Ekvadorlu golcü, bu sezon penaltıdan 12 gol atarak Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne'yi solladı.

VALENCİA DİAGNE'Yİ SOLLADI
Enner Valencia, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2007/2008'den bu yana bir Süper Lig sezonun da en fazla penaltı golü atan oyuncu olan Mbaye Diagne'nin (2018/2019) rekorunu egale etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan küstah tehdit: Demirtaş ve dostlarımız için hesap soracağız
SON DAKİKA | Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa etti
Son dakika: Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda korkutan deprem
Son dakika! Başkan Erdoğan: 7'li Koalisyon'un tek vaadi Kandil'in talimatlarını yerine getirmek
Ünlü moderatör Mehmet Akif Ersoy ve spiker eşi Pınar Erbaş boşanmanın eşiğinden döndü!
Tek yatırımcılı en büyük santral! Tam kapasite üretime başladı: 2 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Uzman erbaş alımı yönetmeliğinde değişiklik
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştılar
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den müthiş geri dönüş! Kanarya, Ankaragücü karşısında 1-0’dan geriden geldi…
ARKADAŞINA GÖNDER
Enner Valencia Mbaye Diagne'yi solladı! Bir Süper Lig sezonunda...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA