Enner Valencia Mbaye Diagne’yi solladı! Bir Süper Lig sezonunda...

Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 31 golde imzası olan Enner Valencia ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Ekvadorlu golcü, bu sezon penaltıdan 12 gol atarak Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne'yi solladı.

VALENCİA DİAGNE'Yİ SOLLADI

Enner Valencia, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2007/2008'den bu yana bir Süper Lig sezonun da en fazla penaltı golü atan oyuncu olan Mbaye Diagne'nin (2018/2019) rekorunu egale etti.