Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mustafa Muhammed'in golü, Nantes'a yetmedi
Giriş Tarihi: 16.4.2023 20:05

Mustafa Muhammed'in golü, Nantes'a yetmedi

AA
Mustafa Muhammed’in golü, Nantes’a yetmedi

Fransız ekibi Nantes'a kiralanan Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, lig maçında Auxerre'e karşı bir gol attı.

Ligue 1'in 31. hafta maçında Nantes, konuk olduğu Auxerre'e 2-1 yenildi. Auxerre'in golleri, 5. dakikada penaltıdan Jubal Mendes ve 43. dakikada Nuno da Costa'dan geldi.

Nantes forması giyen 25 yaşındaki Mısırlı golcü Mustafa Muhammed, maçın 55. dakikasında bir gol bulmasına rağmen bu katkısı galibiyet için yeterli olmadı.

Mısırlı santrfor, Nantes formasıyla 30 maçta 7 gol kaydederek bu sezon takımının ligdeki en skorer futbolcusu konumuna yükseldi.

Nantes, bu mağlubiyetle 20 takımlı Ligue 1'de 31 puanla 15. sırada yer alırken, Auxerre ise 32 puanla 14. sırada bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meral Akşener'den Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan küstah tehdit: Demirtaş ve dostlarımız için hesap soracağız
SON DAKİKA | Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa etti
Son dakika: Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda korkutan deprem
Ünlü moderatör Mehmet Akif Ersoy ve spiker eşi Pınar Erbaş boşanmanın eşiğinden döndü!
Tek yatırımcılı en büyük santral! Tam kapasite üretime başladı: 2 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak
Para cezası uyarısı! Rekabet Kurumu'ndan 'kırmızı et' açıklaması...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Verilen penaltı tam bir uydurma
Hep uyanık olmak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Mustafa Muhammed'in golü, Nantes'a yetmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA