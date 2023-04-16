Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Roma'dan Serie A'da zirveye yaklaşma yolunda bir galibiyet daha
Giriş Tarihi: 17.4.2023 00:47

Roma'dan Serie A'da zirveye yaklaşma yolunda bir galibiyet daha

AA
Roma’dan Serie A’da zirveye yaklaşma yolunda bir galibiyet daha

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Roma, konuk ettiği Udinese'yi 3-0 yendi.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede, zirveye yaklaşma hedefindeki Roma ile orta sıralardaki Udinese karşılaştı.

Sarı-kırmızılı başkent ekibi, 37. dakikada Edoardo Bove, 55. dakikada Lorenzo Pellegrini ve 90+1. dakikada Tammy Abraham'ın golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Roma, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, puanını 56'ya yükseltti ve puan tablosunda 3. basamaktaki yerini korudu. Roma, lider Napoli'nin 19, ikinci sıradaki Lazio'nun 5 puan gerisinde bulunuyor.

Udinese ise haftayı puansız kapattı ve 39 puanla 12. sırada kaldı. Ligin ilk yarısındaki maçta ise Udinese, Roma'yı 4-0 yenmişti.

JUVENTUS LİGDE BU SEZON İLK KEZ ÜST ÜSTE İKİ MAÇ KAYBETTİ

30. haftada Sassuolo ile deplasmanda karşılaşan Juventus, sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Ev sahibi Sassuolo'ya galibiyeti getiren golü, Gregoire Andre Defrel 64. dakikada attı. Bu sonuçla Sassuolo, puanını 40'a yükseltti ve 10. sıraya çıktı.

Adı, futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için sezon ortasında İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus ise ligde bu sezon ilk kez üst üste ikinci maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Ligi, gelecek yıl Avrupa kupalarına katılabilecek bir konumda tamamlama hedefindeki Juventus, bu konuda ağır yara aldı. Siyah-beyazlılar, 44 puanla 7. sırada bulunuyor.

Serie A'nın 30. haftasında oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Lecce-Sampdoria: 1-1 ve Torino-Salernitana: 1-1.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer'den bomba 'Akşener' iddiası: O gece istifa edebilir
Fırat Çakıroğlu'nun babasından Akşener'e çok sert tepki: Oğlumun kanını kaç paraya sattınız?
SON DAKİKA | Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı: TSK misliyle karşılık verdi
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Meral Akşener'den Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona tepki: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor
Son dakika haberi: Türk finalinde kazanan Fenerbahçe! Sarı-Lacivertliler Avrupa şampiyonu...
CHP kampanyasında yabancı el! Özer Sencar deşifre etti...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tek yatırımcılı en büyük santral! Tam kapasite üretime başladı: 2 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Roma'dan Serie A'da zirveye yaklaşma yolunda bir galibiyet daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA