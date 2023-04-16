Zorlu derbide Fırtına’nın kozu Maxi Gomez!

ÖMÜR OYNAMAK İSTİYOR

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sol ayak birinci parmağında çatlak meydana gelmişti. Bu nedenle Beşiktaş maçında oynama ihtimali düşük gözüken 23 yaşındaki orta saha, büyük bir fedakârlık örneği göstererek şiddetli ağrılarına rağmen iğneyle de olsa sahaya çıkmak istediğini söyledi. İdmanlarda kendisini deneyen genç oyuncunun, normalde en az 2 ila 3 hafta süreyle sahalardan uzak kalması beklenirken sağlık kuruluyla yapacağı değerlendirme sonucunda durumuna maç günü karar verilecek.

BİR GÖRÜŞ

İSKENDER GÜNEN

KAOSTAN ÇIKIŞ FIRSATI OLACAK

Şampıyonlukta söz sahibi olabilmesi için Beşiktaş, mutlak 3 puan almak zorunda. Trabzonspor içinse haftalardır giden kötü gidişe dur diyebilme maçı. Uzun zamandan sonra ilk kez Beşiktaş, karşılaşmanın favorisi. Maç Trabzonspor'un sahasında oynansa da her iki takımın son form durumlarını düşündüğümüzde galibiyete yakın taraf Beşiktaş olarak görülüyor. Trabzonspor, kaostan kurtulma ve bir çıkış yakalamak adına sahaya çıkacaktır. Maçın kaderini orta saha oyuncuları tayin edecek.