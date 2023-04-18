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Giriş Tarihi: 18.4.2023 13:05 Son Güncelleme: 18.4.2023 13:11

Enner Valencia'nın son talipleri Atlanta ve Los Angeles oldu

Enner Valencia’nın son talipleri Atlanta ve Los Angeles oldu

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'ya MLS ekiplerinden Atlanta United ve Los Angeles FC talip oldu.

Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının içinde tutan Enner Valencia'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-Lacivertli yönetimin yeni sözleşme konusunda anlaşmaya yaklaştığı Ekvadorlu forvet konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Alınan bilgilere göre Brezilya'dan sonra ABD'den de Valencia'ya kanca atıldı. ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United ve Los Angeles FC'nin 33 yaşındaki forvetin menajeriyle temasa geçip resmi teklif yaptığı belirtiliyor. Daha önce de Brezilya ekibi Internacional yıllığı 2.5 milyon dolardan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu.



FENERBAHÇE 2 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERMİŞTİ
Fenerbahçe'nin Enner Valencia'ya teklifinin ise 1.8 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme olduğu öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından gözler artık yıldız futbolcunun vereceği karara çevrildi. Valencia'nın Sarı- Lacivertli takımda çok mutlu olduğu ancak yeni sözleşme süresinin 3 yıla çekilmesi konusunda ısrar ettiği ifade edildi.

SON BİR GÖRÜŞME OLACAK
Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe yönetimi ve Ekvadorlu forvet arasında son bir görüşme daha olması bekleniyor. Bu kritik zirvede ya yeni sözleşme konusunda el sıkışılacak ya da Valencia kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmeye alacak. Bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıkan tecrübeli futbolcu 27 gol ve 4 asistlik harika bir performans sergiledi. (Takvim)

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Enner Valencia'nın son talipleri Atlanta ve Los Angeles oldu
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