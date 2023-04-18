Fenerbahçe’de İrfan Can Eğribayat için canlanma vakti

Fenerbahçe yönetimi, Altay'ın sakatlığına kadar oyuncunun 1.2 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanarak bonservisini almaya sıcak bakmıyordu. Fenerbahçe'ye gelirken yedek kalacağını bildiğini, ancak uzun yıllar oynama hedefinde olduğunu belirten file bekçisi, hem takımın şampiyonluk hedefi için mücadele edecek hem de Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek.