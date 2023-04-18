Galatasaray genç yıldız Michal Skoras’ı Club Brugge’e kaptırıyor

6 MİLYONLUK TEKLİF

Club Brugge'un Skaras için Lech Poznan'a 6 milyon euro teklif ettiği ifade edildi. 23 yaşındaki sol kanat, Galatasaray'ın yanı sıra Montpellier ve Fiorentina ile de anılıyordu.

Skoras'ın güncel piyasa diğeri 6 milyon euro. Takımıyla bu sezon 42 resmi maça çıkan Polonyalı oyuncu, 13 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. (Fotomaç)