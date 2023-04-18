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Giriş Tarihi: 18.4.2023 13:02 Son Güncelleme: 18.4.2023 13:11

Galatasaray genç yıldız Michal SkorasClub Brugge'e kaptırıyor

Galatasaray genç yıldız Michal Skoras’ı Club Brugge’e kaptırıyor

Galatasaray'da scout ekibinin milli arada izlediği Michal Skoras için devreye giren Club Brugge, Lech Poznan'a flaş bir teklifte bulundu. İşte detaylar...

Genç oyunculara yönelen Galatasaray'ın gündeminde Polonya ekibi Lech Poznan takımında forma giyen sol kanat Michal Skoras vardı. Sarı-Kırmızılılar'ın gözlemci ekibi, Michal Skoras'ı Çekya-Polonya maçında canlı olarak izlemişti.

Galatasaray, scout ekibinin milli arada izlediği Michal Skoras'ı kaybetmek üzere... Polonya basını, Michal Skoras'ın Club Brugge'dan teklif aldığını iddia etti.

6 MİLYONLUK TEKLİF
Club Brugge'un Skaras için Lech Poznan'a 6 milyon euro teklif ettiği ifade edildi. 23 yaşındaki sol kanat, Galatasaray'ın yanı sıra Montpellier ve Fiorentina ile de anılıyordu.

Skoras'ın güncel piyasa diğeri 6 milyon euro. Takımıyla bu sezon 42 resmi maça çıkan Polonyalı oyuncu, 13 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. (Fotomaç)

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Galatasaray genç yıldız Michal Skoras'ı Club Brugge'e kaptırıyor
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