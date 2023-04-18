Hulk formunun sırrını anlattı! Çarpıcı transfer sözleri

Breziyalı yıldız futbolcu Hulk 37 yaşına yaklaştığı günlerde performansını neye borçu olduğunun sorulması üzerine gece hayatını tamamen bıraktığını belirterek, "30 yaşıma geldikten sonra hayatımdaki en büyük değişiklik gece hayatını bırakmam oldu. Partilere katılıp kayıp bir gece yaşamak istemedim. Fiziğimi en üst seviyede tutmak için yemeğime ve uykuma çok dikkat ettim" sözlerini kullandı.

Geleceği ile ilgili kariyer planlamasının tamamen kendisine iyi bakmak üzerine olduğunu söyleyen Hulk, "Geleceğimle ilgili bugünkü fikrimi sorarsanız 'Atletico Mineiro'da emekli olacağım' derim. Yarın ne olur bunu bilemem. Ben, formasını giydiğim takımın sorumluluğunu biliyorum. Fiziksel ve taktiksel olarak iyi durumda olmak için kendime iyi bakmaya devam edeceğim" sözlerini kullandı.