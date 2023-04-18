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Giriş Tarihi: 18.4.2023 11:09 Son Güncelleme: 18.4.2023 11:17

Mostafa Mohamed'in hocasından şok sözler! "B.ktan bir takımız"

Mostafa Mohamed’in hocasından şok sözler! B.ktan bir takımız

Nantes teknik direktörü Antoine Kombouare, deplasmanda Auxerre'ye 2-1 kaybettikleri maçtan ardından çılgına döndü. 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyuncuların anladığım kadarıyla ligde kalmak gibi bir endişeleri yok. Auxerre'nin bizi iyi bir takım olarak gördüklerini duydum ama hayır, biz b.ktan bir takımız" dedi.

Bu sezon almış olduğu sonuçlarla Fransa Ligi'nde 15. sırada yer alan ve Mostafa Mohamed'in de formasını giydiği Nantes'te Auxerre mağlubiyeti sonrasında beklenmedik bir olay meydana geldi. Fransız ekibinin teknik direktörü, takımını sert bir şekilde eleştirerek beğenmediğini dile getirdi.

Takımını çok ağır eleştiren Fransız teknik adam, "Nasıl olsa baskı altında oynamayı seviyorlar. Bu yüzden bu durumumuza rağmen gülmeye devam edeceğiz. Auxerre'nin bizi iyi bir takım olarak gördüklerini duydum ama hayır, biz b.ktan bir takımız. Oyuncuların anladığım kadarıyla ligde kalmak gibi bir endişeleri yok. Avrupa Ligi'nde play-off oynadık. Fransa Kupası'nda finaldeyiz. Ama oyuncuların ligde uyanması için dibe vurması gerekiyor galiba. Ben buna hazırım" ifadelerini kullandı.

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Mostafa Mohamed'in hocasından şok sözler! "B.ktan bir takımız"
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