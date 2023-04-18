Mostafa Mohamed'in hocasından şok sözler! "B.ktan bir takımız"

Bu sezon almış olduğu sonuçlarla Fransa Ligi'nde 15. sırada yer alan ve Mostafa Mohamed'in de formasını giydiği Nantes'te Auxerre mağlubiyeti sonrasında beklenmedik bir olay meydana geldi. Fransız ekibinin teknik direktörü, takımını sert bir şekilde eleştirerek beğenmediğini dile getirdi.

Takımını çok ağır eleştiren Fransız teknik adam, "Nasıl olsa baskı altında oynamayı seviyorlar. Bu yüzden bu durumumuza rağmen gülmeye devam edeceğiz. Auxerre'nin bizi iyi bir takım olarak gördüklerini duydum ama hayır, biz b.ktan bir takımız. Oyuncuların anladığım kadarıyla ligde kalmak gibi bir endişeleri yok. Avrupa Ligi'nde play-off oynadık. Fransa Kupası'nda finaldeyiz. Ama oyuncuların ligde uyanması için dibe vurması gerekiyor galiba. Ben buna hazırım" ifadelerini kullandı.