Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! Real Madrid ve Milan yarı finalde...

REAL MADRID KAZANARAK TURLADI



Günün bir diğer karşılaşmasında Chelsea, deplasmanda 2-0 kaybettiği maçın rövanşında son şampiyon Real Madrid'i konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Madrid ekibi, 58'inci dakikada Rodrygo'nun attığı gol ile 1-0 öne geçti. 80'inci dakikada Rodrygo ile bir gol daha bulan İspanyol ekibi, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.



Real Madrid, yarı finalde Manchester City-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle finale çıkmak için mücadele edecek. Bu eşleşmede ilk maçı, Manchester City sahasında 3-0 kazandı.