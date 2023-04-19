Son dakika Trabzonspor haberleri: Nenad Bjelica'ya övgü dolu sözler! "Parlatır, kazandırır"

Sarsıntılı bir dönemden geçen Trabzonspor'da yönetim, flaş bir hamle yaparak Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile anlaştı. Önceki gece Türkiye'ye gelen 51 yaşındaki çalıştırıcının tüm bilinmeyenlerini, Bjelica ile Dinamo Zagreb'te birlikte çalışan eski kulüp sözcüsü Alen Lesicki SABAH SPOR'A anlattı.

Yugoslav ekolünün yetiştirdiği değerli isimlerden biri olan tecrübeli hocanın, Zagreb'te önemli izler bıraktığını kaydeden Lesicki, şunları söyledi:

"KİMSEYİ GERİ ÇEVİRMEZ"

Zagreb, onunla önemli başarılar kazandı. Vizyonu olan bir teknik adam. Etrafındaki insanlara karşı davranışı çok özeldir. Taraftarı ve kulüp çalışanını asla geri çevirmez. Oyuncular ise onun için ölümüne savaşır. Dinamo'dan ayrıldığında herkes ağladı.

Trabzonspor, teknik ve taktik açısından iyi bir uzman buldu. Bjelica, Trabzon'da kendisinin neler beklediğini ve bununla nasıl baş edeceğini iyi biliyor. Taraftarlardan gelen büyük enerjiyi, nasıl yönlendireceğini iyi biliyor.

"HER ŞEYE HÂKİM OLUR"

Oyuncuların alışkanlıklarından, rakiplerin analizine kadar her şeye hâkim olur. Bjelica'nın, Zagreb ve Osijek'te birlikte çalıştırdığı yardımcısı Nino Bule ve video analist uzmanı Jasmin Osmanovic de yanında olacak.

Oyuncuları parlatma konusunda iyi iş çıkarıyor. Zagreb'te altyapıdan çıkan Dani Olmo, Bjelica ile büyük patlaya yaptı. 2020'de Leipzig'e 29 milyon Euro'ya transfer oldu. Amer Gojak'ı, Bosna Hersek Milli Takımı'na yükseltti. Luka Ivanusec'i önce Zagreb'e daha sonra Hırvat Milli Ta- kımı'na kazandırdı. Altyapıdan Nikola Moro'yu çıkarıp, Bologna'ya gitmesinin önünü açtı. Son kulübü Osijek'te Dion Beljo'yu parlatarak Ausburg'a yolladı.

COŞKUYLA KARŞILANDI STADIN YOLUNU TUTTU

Trabzonspor'un 2 yıllık sözleşme imzaladığı Nenad Bjelica, dün akşam geç saatlerde İstanbul'dan Trabzon'a geldi. Havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan Bjelica, gördüğü sevgi seli karşısında oldukça şaşırdı. Tecrübeli teknik adam, kendisini karşılamaya gelen kulüp yetkililerine, "Otele değil önce müzeye sonra stada gidelim" dedi ve program değişti. Bjelica, müzeyi gezdikten sonra Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni inceledi. Hırvat hocanın, bordo-mavililerin stadını çok beğendiği öğrenildi.

HEYECANIM ÇOK YÜKSEK

Önceki gece İstanbul'a gelen Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, dün başkan Ertuğrul Doğan ile ofisinde bir araya gelerek son görüşmeyi yaptı ve 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Hırvat hoca, Başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede, "Evrak işlemlerinin çözülmesini ve Sivasspor maçında takımın başında sahada olmayı arzuluyorum. İştahım ve heyecanım çok yüksek. Genç oyuncuları oynatmayı seviyorum. Birlikte güzel işlere imza atacağız" dediği öğrenildi.