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Giriş Tarihi: 20.4.2023 15:55

Beşiktaşlı Jackson Muleka, Al-Ahly yolcusu

Beşiktaşlı Jackson Muleka, Al-Ahly yolcusu

Ara transfer döneminde Jackson Muleka için Beşiktaş'ın kapısını çalan ve 2 milyon Dolar'lık teklifi reddedilen Al-Ahly, Siyah-Beyazlılar ile yeniden görüşmeye başladı.

Beşiktaş'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Jackson Muleka için teklifler gelmeye devam ediyor. Kartal, ara transfer döneminde oyuncu için Mısır'ın Al-Ahly takımından 2.5 milyon Dolar'lık teklif almış ancak geri çevirmişti.



YÖNETİM 4 MİLYON EURO İSTİYOR
Kuzey Afrika ekibinin bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve tarafların görüşmelere başladığı ifade edildi. Yönetimin, 4 milyon Euro teklif gelmesi halinde transfere onay vereceği belirtildi. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 24 lig maçında 4 gol attı, 1 de asist yaptı. (Fanatik)

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Beşiktaşlı Jackson Muleka, Al-Ahly yolcusu
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