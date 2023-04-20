Beşiktaşlı Jackson Muleka, Al-Ahly yolcusu





YÖNETİM 4 MİLYON EURO İSTİYOR

Kuzey Afrika ekibinin bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve tarafların görüşmelere başladığı ifade edildi. Yönetimin, 4 milyon Euro teklif gelmesi halinde transfere onay vereceği belirtildi. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 24 lig maçında 4 gol attı, 1 de asist yaptı. (Fanatik)