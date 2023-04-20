Kayserisporlu Majid Hosseini’ye Atalanta kancası

Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta kulübü, Kayserispor'da forma giyen Majid Hosseini'yi transfer listesine aldı. Haberde, İtalyan kulübünün başarılı savunma oyuncusunu sezon sonunda ücretsiz olarak kadrosuna katabileceği belirtildi.
Kayserispor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek olan 26 yaşındaki İranlı oyuncu, bu sezon forma giydiği 23 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Başarılı savunma oyuncusu sarı-kırmızılı takımdan önce Trabzonspor formasını da giymişti. (Tutto Atalanta)