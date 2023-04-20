Kayserisporlu Majid Hosseini’ye Atalanta kancası

Kayserispor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek olan 26 yaşındaki İranlı oyuncu, bu sezon forma giydiği 23 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Başarılı savunma oyuncusu sarı-kırmızılı takımdan önce Trabzonspor formasını da giymişti. (Tutto Atalanta)