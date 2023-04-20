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Giriş Tarihi: 20.4.2023 14:03 Son Güncelleme: 20.4.2023 14:11

La Liga Başkanı Javier Tebas'tan Lionel Messi açıklaması! Barcelona'ya dönebilir mi?

La Liga Başkanı Javier Tebas’tan Lionel Messi açıklaması! Barcelona’ya dönebilir mi?

Paris Saint Germain'deki geleceği merak konusu olan Lionel Messi konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Arjantinli oyuncunun yeniden geri dönmesi beklenen Barcelona konusunda La Liga Başkanı Javier Tebas'tan cevap geldi.

La Liga Başkanı Javier Tebas, Lionel Messi'nin Barcelona'ya olası transferi hakkında konuştu. Tebas, "Bugün için onun transferini mümkün görmüyorum. Yine de daha çok zaman var, Barça hala Leo'yu almak için hamleler yapabilir. Elbette oyuncu satabilirler ama yine de kaydetmeleri gereken bazı oyuncuları var" cevabını verdi.

BARCELONA MALİ ŞARTLARI SAĞLAMAK İSTİYOR
Barcelona, Arjantinli yıldızı tekrardan kadrosuna katmak için mali şartları sağlamaya çalışıyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona'nın Messi ile 2 yıllık bir sözleşme imzalamak istediği öne sürüldü. Kulüp yönetimi transfer gerçekleşirse forma satışları, maç biletleri, sponsorlar, sosyal medya ve stadyum ziyaretlerinden elde edeceği gelir ile kulüpteki mali açığı kapatacağını umuyor.

"AIR JORDAN ETKİSİ"
Katalan ekibi, PSG'nin markalaştırmayı başaramadığı Messi adını Barcelona markasıyla birleştirerek 'Air Jordan' markası gibi bir etki yaratabileceğini umuyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Messi'nin daha düşük bir maaşı kabul etmesi, La Liga'nın ise Barcelona'nın ekonomik uygulanabilirlik planını kabul etmesi gerekiyor.

Son raporlarda Barça'nın kendisine güvendiği ve transfer için elinin güçlü olduğu ifade edildi. Messi'nin olası transferinin ardından gelirlerde minumum yüzde 25'lik bir artış beklendiği ve bu oranın yüzde 33'e kadar yükselebileceği aktarıldı. Ayrıca Lionel Messi'nin Paris Saint Germain'e transferinin ardından 9 sponsorun Arjantinli yıldızı takip ettiği söyledi.

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La Liga Başkanı Javier Tebas'tan Lionel Messi açıklaması! Barcelona'ya dönebilir mi?
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