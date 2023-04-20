La Liga Başkanı Javier Tebas’tan Lionel Messi açıklaması! Barcelona’ya dönebilir mi?

La Liga Başkanı Javier Tebas, Lionel Messi'nin Barcelona'ya olası transferi hakkında konuştu. Tebas, "Bugün için onun transferini mümkün görmüyorum. Yine de daha çok zaman var, Barça hala Leo'yu almak için hamleler yapabilir. Elbette oyuncu satabilirler ama yine de kaydetmeleri gereken bazı oyuncuları var" cevabını verdi.

BARCELONA MALİ ŞARTLARI SAĞLAMAK İSTİYOR

Barcelona, Arjantinli yıldızı tekrardan kadrosuna katmak için mali şartları sağlamaya çalışıyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona'nın Messi ile 2 yıllık bir sözleşme imzalamak istediği öne sürüldü. Kulüp yönetimi transfer gerçekleşirse forma satışları, maç biletleri, sponsorlar, sosyal medya ve stadyum ziyaretlerinden elde edeceği gelir ile kulüpteki mali açığı kapatacağını umuyor.