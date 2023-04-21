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Giriş Tarihi: 21.4.2023

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Haber turu
ŞOK! Ronaldo'ya sınır dışı davası
SUUDİ Arabistan'da Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ülkede topun ağzına geldi. Al-Hilal karşılaşmasında maçtan sonra tribünlere yaptığı hareketle olay yarattı. Portekizli yıldızın taraftarların Messi tezahüratlarına elini kasıklarına götürerek karşılık vermesi ortalığı karıştırdı. Nouf bin Ahmed isimli Suudi avukat, Ronaldo'nun kamu onuruna leke sürme suçu işlediğini belirterek dava açtığını ve oyuncunun sınır dışı edilmesi gerektiğini açıkladı.

Konyaspor: Lale Orta ivedilikle istifa etsin
SAHASINDA Adana Demirspor'a 2-1 kaybeden Konyaspor, hakem yönetiminden dolayı MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti. Yapılan açıklamada, "Adana Demir karşılaşmasında art niyetli tutum sergileyen hakem Sarper Barış Saka, 56. dakikada penaltı icat ederek takımımızın puanlarını çalmıştır. VAR'ın dahi müdahale etmediği sahte penaltı kararı uygulanmıştır. Sayın Lale Orta, üstlendiği görevi yerine getirememektedir. Facianın ardından Orta'nın ivedilikle istifa etmesini ve Saka'nın görevine son verilmesini bekliyoruz" denildi.

Sevilla kendi liginde ManU'ya da acımadı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Sevilla, İngiliz devi Manchester United'ı da avladı. İspanyollar, çeyrek finalde 2-2'nin rövanşında Ada temsilcisini evinde 3-0 devirip yarı finale yükseldi. Bu kupayı tam 6 kez kazanan Sevilla, Sporting ile 1-1 berabere kalan ve turu geçen Juventus'un rakibi oldu. Leverkusen deplasmanda Union Saint- Gilloise'yi 4-1'le dağıtıp vizeyi aldı. Roma ise uzatmaya giden maçta Feyenoord'u 4-1 yenerek Leverkusen'in rakibi oldu.

Ümraniye'nin yeni hocası Mustafa Er
SÜPER Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Ümraniyespor'da Recep Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Er getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada "Hoş geldin Mustafa Er. Takımımızın yeni teknik direktörü Mustafa Er olmuştur. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. Ligde 5 galibiyet, 15 mağlubiyet, 8 beraberlikle 23 puan toplayabilen İstanbul ekibi küme düşme hattında bulunuyor.

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