Haber turu

SUUDİ Arabistan'da Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ülkede topun ağzına geldi. Al-Hilal karşılaşmasında maçtan sonra tribünlere yaptığı hareketle olay yarattı. Portekizli yıldızın taraftarların Messi tezahüratlarına eliniNouf bin Ahmed isimli Suudi avukat, Ronaldo'nun kamu onuruna leke sürme suçu işlediğini belirterek dava açtığını ve oyuncunun sınır dışı edilmesi gerektiğini açıkladı.SAHASINDA Adana Demirspor'a 2-1 kaybeden Konyaspor, hakem yönetiminden dolayı MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti. Yapılan açıklamada, "Adana Demir karşılaşmasında art niyetli tutum sergileyen hakem56. dakikada penaltı icat ederek takımımızın puanlarını çalmıştır. VAR'ın dahi müdahale etmediği sahte penaltı kararı uygulanmıştır., üstlendiği görevi yerine getirememektedir. Facianın ardından'nın ivedilikle istifa etmesini ve'nın görevine son verilmesini bekliyoruz" denildi.UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Sevilla, İngiliz devi Manchester United'ı da avladı. İspanyollar, çeyrek finalde 2-2'nin rövanşında Ada temsilcisini evindeyarı finale yükseldi. Bu kupayı tam 6 kez kazanan Sevilla, Sporting ile 1-1 berabere kalan ve turu geçenrakibi oldu.deplasmanda Union Saint- Gilloise'yi 4-1'le dağıtıp vizeyi aldı.ise uzatmaya giden maçta Feyenoord'u 4-1 yenerek Leverkusen'in rakibi oldu.SÜPER Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Ümraniyespor'da Recep Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Er getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada "Hoş geldin Mustafa Er. Takımımızın yeni teknik direktörü Mustafa Er olmuştur.denildi. Ligde 5 galibiyet, 15 mağlubiyet, 8 beraberlikleİstanbul ekibi küme düşme hattında bulunuyor.