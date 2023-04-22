Son dakika haberi: Beşiktaş Ümraniyespor’a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Ümraniyespor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği haftanın açılış müsabakası, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşmayı Cihat Aydın yönetecek.
İLK 11'LER
ÜMRANİYESPOR: Orkun, Onur, Sackey, Glumac, Popov, Kartal, Avonou, Oğuz, Kayode, Geraldo, Umut Nayir.
BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Saiss, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar
Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. basamakta bulunan siyah-beyazlı takım, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak.
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta ikişer beraberlik ve yenilgiyle 2 puan alabilen HangiKredi Ümraniyespor ise teknik direktör değişikliğine gitti. İstanbul temsilcisi, Recep Uçar ile yollarını ayırması sonrası yeni teknik direktörü Mustafa Er yönetimindeki ilk randevusuna Beşiktaş karşısında çıkacak.
BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek. Ameliyat edilen Tayyip Talha Sanuç ile sakatlığı bulunan Dele Alli, bugün takımdaki yerlerini alamayacak.