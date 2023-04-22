Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Beşiktaş Ümraniyespor'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 22.4.2023 17:49 Son Güncelleme: 22.4.2023 18:01

Son dakika haberi: Beşiktaş Ümraniyespor'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Beşiktaş Ümraniyespor’a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'a konuk oluyor. Ev sahip takım, zorlu mücadeleyi kazanıp alt sıralardan kurtulmak isterken siyah beyazlı ekip zirve yarışından kopmak istemiyor. Zorlu mücadele öncesi; Ümraniyespor 23 puanla 18.sırada yer alırken, Beşiktaş ise 59 puanla 3. sırada bulunuyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Ümraniyespor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği haftanın açılış müsabakası, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşmayı Cihat Aydın yönetecek.

İLK 11'LER

ÜMRANİYESPOR: Orkun, Onur, Sackey, Glumac, Popov, Kartal, Avonou, Oğuz, Kayode, Geraldo, Umut Nayir.

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Saiss, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. basamakta bulunan siyah-beyazlı takım, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak.

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta ikişer beraberlik ve yenilgiyle 2 puan alabilen HangiKredi Ümraniyespor ise teknik direktör değişikliğine gitti. İstanbul temsilcisi, Recep Uçar ile yollarını ayırması sonrası yeni teknik direktörü Mustafa Er yönetimindeki ilk randevusuna Beşiktaş karşısında çıkacak.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek. Ameliyat edilen Tayyip Talha Sanuç ile sakatlığı bulunan Dele Alli, bugün takımdaki yerlerini alamayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu seçime sayılı günler kala kontrolü kaybetti: CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
CHP’li başkan inşaata devam etmemişti! Başkan Erdoğan “Devam” talimatı verdi köprü yapıldı
SON DAKİKA | AK Parti'nin Bahçelievler'deki bürosuna silahlı saldırı: Motosikletle ateş açıldı
Son dakika: Savunmada gurur günü! GÖKBEY, milli helikopter motoru TS1400 ile havalandı
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" müjdesi: Kira yardımı da yükseldi
Can Ataklı bu kez de Karadeniz gazını hedef aldı: Ücretsiz doğal gaz müjdesinden rahatsız oldu
Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler
Hedef tahtasına oturtuldu çünkü BAŞARDI... İşte Berat Albayrak'ın 3 tarihi hamlesi
Bunlar gizli mesajlaşıyor olmasın!
CHP'li Tanrıkulu HDP ile kirli pazarlığı itiraf etti! HDP'nin tutum belgesi ile 6'lı masanın ortak metni örtüşüyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Beşiktaş Ümraniyespor'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA