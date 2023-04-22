Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Premier Lig'de Liverpool, Nottingham Forest karşısında galip geldi
Giriş Tarihi: 22.4.2023 19:20 Son Güncelleme: 22.4.2023 19:22

Premier Lig'de Liverpool, Nottingham Forest karşısında galip geldi

AA
Premier Lig’de Liverpool, Nottingham Forest karşısında galip geldi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Nottingham Forest'ı 3-2 yendi.

Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda Nottingham Forest'ı konuk etti. Liverpool, 47 ve 55. dakikalarda Diogo Jota, 70. dakikada Muhammed Salah'ın attığı gollerle 3-2'lik galibiyete ulaştı. Konuk takımın gollerini 51. dakikada Neco Williams ve 67. dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti.

Bu sonuçla 50 puana yükselen Liverpool, 7. basamakta yer aldı. Galibiyet hasreti 11 maça çıkan Nottingham Forest ise 27 puanda kalarak 19. sıraya geriledi.

Günün diğer maçlarında Fulham, Leeds United karşısında, Leicester City de Wolverhampton önünde 2-1 galip geldi. Brentford ile Aston Villa 1-1, Crystal Palace ile Everton ise 0-0 berabere kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu seçime sayılı günler kala kontrolü kaybetti: CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
CHP’li başkan inşaata devam etmemişti! Başkan Erdoğan “Devam” talimatı verdi köprü yapıldı
Son dakika: Savunmada gurur günü! GÖKBEY, milli helikopter motoru TS1400 ile havalandı
SON DAKİKA | AK Parti'nin Bahçelievler'deki bürosuna silahlı saldırı: Motosikletle ateş açıldı
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" müjdesi: Kira yardımı da yükseldi
Can Ataklı bu kez de Karadeniz gazını hedef aldı: Ücretsiz doğal gaz müjdesinden rahatsız oldu
Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler
Bunlar gizli mesajlaşıyor olmasın!
Hedef tahtasına oturtuldu çünkü BAŞARDI... İşte Berat Albayrak'ın 3 tarihi hamlesi
Tehlikeli bir kumar bu
ARKADAŞINA GÖNDER
Premier Lig'de Liverpool, Nottingham Forest karşısında galip geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA