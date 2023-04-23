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Giriş Tarihi: 23.4.2023 16:40

Fenerbahçe'de 2 imza birden! Enner Valencia, Miguel Crespo...

Fenerbahçe’de 2 imza birden! Enner Valencia, Miguel Crespo...

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia'nın sarı-lacivertli kulüp ile sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Fenerbahçeli kurmayların Ekvadorlu futbolcu ile anlaşma sağladığı öğrenilirken, öte yandan Miguel Crespo ile de anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Bu sezon Fenerbahçe forması ile attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia, ligde gol krallığında zirvede yer alıyor. Ekvadorlu oyuncunun kulüp ile sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Fenerbahçeli kurmaylar, Valencia ile anlaşma sağlarken bunun yanında yıldız futbolcu ile de masaya oturduğu öğrenildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe, uzunca bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız golcüsü Enner Valencia ile 2 yıllık kontrat için anlaşma sağladığı öğrenildi. Haberin detayında Valencia, sarı-lacivertli kulüpten her bir sezon için 1 milyon 800 bin euro kazanacağı kayda geçti.

CRESPO'DA İMZAYI ATTI
Fenerbahçe'de anlaşma sağlanan bir diğer isim de Miguel Crespo oldu. Portekizli futbolcunun gelecek sezon sözleşmesi sona eriyordu. Fenerbahçe'nin 1 yıl kontrat uzatma opsiyonu vardı. Sarı-lacivertliler Miguel ile de 2 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağlandığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de 2 imza birden! Enner Valencia, Miguel Crespo...
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