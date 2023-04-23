Fenerbahçe’de 2 imza birden! Enner Valencia, Miguel Crespo...

Bu sezon Fenerbahçe forması ile attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia, ligde gol krallığında zirvede yer alıyor. Ekvadorlu oyuncunun kulüp ile sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Fenerbahçeli kurmaylar, Valencia ile anlaşma sağlarken bunun yanında yıldız futbolcu ile de masaya oturduğu öğrenildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe, uzunca bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız golcüsü Enner Valencia ile 2 yıllık kontrat için anlaşma sağladığı öğrenildi. Haberin detayında Valencia, sarı-lacivertli kulüpten her bir sezon için 1 milyon 800 bin euro kazanacağı kayda geçti.

CRESPO'DA İMZAYI ATTI

Fenerbahçe'de anlaşma sağlanan bir diğer isim de Miguel Crespo oldu. Portekizli futbolcunun gelecek sezon sözleşmesi sona eriyordu. Fenerbahçe'nin 1 yıl kontrat uzatma opsiyonu vardı. Sarı-lacivertliler Miguel ile de 2 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağlandığı öğrenildi.