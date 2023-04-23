Galatasaray’da Olimpiu Morutan gelişmesi! Menajeri görüşme sağladı...

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda sezon sonu için transfer planlamaları yapılmaya devam ediyor.

Aslan yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için birçok ismi listesine almıştı. Belirlenen futbolcular için görüşmeler devam ediyordu. Yönetim aynı zamanda takımdan ayrılacak isimler için de çalışma yürütüyor. Bu futbolcuların başında ise Olimpiu Morutan geliyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira transfere dair sıcak haberi duyurdu. Pisa'nın, Morutan'ın bonservisini almak için menajer Becali'yi yetkilendirdiği ifade edildi. Becali'nin de sarı kırmızılı kulüple görüşmelere başladığı belirtildi.

Galatasaray, Morutan'ın bonservisi için 5.5 milyon Euro istiyordu. Becali'nin bu ücretle ilgili sarı kırmızılı kulüple temasa geçtiği bildirildi. Ayrıca İtalyan temsilcisinin, 31 Mayıs tarihine kadar Morutan'ın satın alma opsiyonunu kullanabileceği yazıldı.