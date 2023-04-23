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Giriş Tarihi: 23.4.2023

MHK’den şok karar!

MHK’den şok karar!

Merkez Hakem Kurulu, çok tartışılacak bir operasyona imza attı. Son maçların VAR kayıtlarını dinlediklerini açıklayan MHK, "Bazı hakem ve VAR hakemlerine ikinci bir değerlendirmeye kadar görev verilmeyecektir. Tüm çabamız, hakemlerin neticeye tesir edecek büyük hatalar yapmaması içindir" ifadesini kullandı

Sezon boyunca tartışılan hakem kararları son haftada yüksek sesle dile getirilirken, kulüplerin de isyanı iyice büyüdü. Bunun üzerine harekete geçen Merkez Hakem Kurulu'ndan flaş bir karar geldi. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada, son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda, ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alındığı duyuruldu. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacağı belirtilirken, "Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir" ifadeleri kullanıldı.

KİMLER KESİLDİ?
Ligin bitimine az bir zaman kala MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı bu karar bomba etkisi yaratırken, hangi isimlerin kızağa çekildiği ise merak konusu oldu. Son hafta oynanan ve 3-3 biten İstanbulspor- Antalyaspor maçının orta hakemi Yiğit Arslan ile VAR hakemi Arda Kardeşler'e görev verilmeyecek. Yine Konya-Adana Demirspor (1-2) mücadelesinin hakemi Sarper Barış Saka ve VAR'da görevli Alper Çetin'in de düdüklerinin askıya alındığı öğrenildi.

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MHK’den şok karar!
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