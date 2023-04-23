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Giriş Tarihi: 23.4.2023 15:10 Son Güncelleme: 23.4.2023 15:23

Spor camiasından 23 Nisan mesajları! Rıza Çalımbay'dan anlamlı davranış...

AA
Spor camiasından 23 Nisan mesajları! Rıza Çalımbay’dan anlamlı davranış...

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla görevini temsili olarak depremzede öğrenci Abdullah Özkan'a devretti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Malatya'dan ailesiyle Sivas'a gelen ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Abdullah Özkan, Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'ne yerleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün kulüp tesislerinde ağırlanan Abdullah Özkan, Çalımbay'dan görevi temsili olarak devraldı.

Takımla antrenmana çıkan Abdullah, futbolculara bir süre idman yaptırdı. Antrenmanın ardından duygularını aktaran Abdullah, "Çok mutlu oldum. Hayalim futbolcularla tanışmaktı, gerçekleşti. Çok güzel anılarım oldu burada. Futbolcularla tanıştım, abilerimi çok seviyordum. Bana bu imkanı veren Rıza Çalımbay'a çok teşekkür ederim." dedi.

Kulüp İdari Menajer Kerem Atılmaz da Abdullah'a forma hediye etti.

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Spor camiasından 23 Nisan mesajları! Rıza Çalımbay'dan anlamlı davranış...
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