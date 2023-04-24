Jorge Jesus'tan maç sonu flaş açıklama! "Kimse böyle bir sonuç beklemiyordu"

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Jesus beklemedikleri bir beraberlik aldıklarını ifade ederek, "İstediğimiz sonuç bu değildi. Fenerbahçe genelde iyi maç çıkardı. Set hücumunda kaliteli oyun sergiledik. Biliyorduk ki kazansaydık rakiple puan fakrını azaltacaktık. Futbol bu çoğu zaman kontrol edemiyorsunuz. Bugün de bu şekilde oldu. Bugün bu beraberlik hepimizi çok üzdü. Aynı zamanda gerdi. Maçtan önce kimse böyle bir sonuç beklemiyordu. Bugünkü beraberlikle her şey aynı kaldı. Fark da 6 puan olarak kaldı" şeklinde konuştu.