Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde deplasman taraftarı olmayacak

Son dakika haberine göre; İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman takım taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 30 Nisan Pazar günü yapılacak derbi maçın biletleri 26 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletlerini 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden temin edebilecek. Galatasaray taraftarının alınmayacağı karşılaşma için misafir takım tribünü de siyah-beyazlılar için satılacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP 100: 7.500 TL

VIP 101-126: 6.250 TL

1. Kategori: 2.500 TL

2. Kategori: 2.350 TL

3. Kategori: 1.900 TL

4. Kategori: 1.650 TL

5. Kategori: 1.500 TL

Kapalı Üst: 1.400 TL

6. Kategori: 1.250 TL

7. Kategori: 475 TL

8. Kategori: 450 TL