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Giriş Tarihi: 25.4.2023 23:04

Real Madrid deplasmanda Girona'ya 4-2 yenildi

AA
Real Madrid deplasmanda Girona’ya 4-2 yenildi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Real Madrid deplasmanda Girona'ya 4-2 mağlup oldu.

La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid deplasmanda Girona'ya 4-2 mağlup oldu. Girona'ya galibiyeti getiren 4 golü de "Taty" lakaplı Arjantinli futbolcu Valentin Mariano Jose Castellanos Gimenez (Dk. 12, Dk. 24, Dk. 46 ve Dk. 62) attı.

Real Madrid'in golleri Vinicius (Dk. 34) ve Lucas Vazquez'den (Dk. 85) geldi.

Ligde 6. yenilgisini alan Real Madrid 65 puanla 2. sırada kaldı. Lider Barcelona (76 puan) yarın akşam deplasmanda Rayo Vallecano'yu yenmesi halinde Real Madrid ile arasındaki farkı 14 puana çıkaracak. Sahasında Real Madrid'i farklı yenen Girona 41 puanla 9. sırada bulunuyor.

TATY TARİHE GEÇTİ

Diğer yandan Taty, 76 yıl sonra Real Madrid'e 4 gol atan La Liga'daki 5. futbolcu oldu.

İspanyol ligi tarihinde bundan önce Real Madrid'e 4 gol atan futbolcular, Marti Ventolra (Barcelona ile 1934-1935), Vicent Martinez (Espanyol ile 1939-1940), Emilio Garcia Martinez (Oviedo ile 1944-1945) ve Esteban Echevarria (Oviedo ile 1947-1948) olarak biliniyor.

Tüm turnuvalarda Real Madrid'e son olarak 4 gol atan futbolcu ise 24 Nisan 2013'de Borussia Dortmund'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında o dönem Alman takımında forma giyen Robert Lewandowski olmuştu.

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Real Madrid deplasmanda Girona'ya 4-2 yenildi
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