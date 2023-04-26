Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya Kupası'nda Juventus'u yenen Inter finale çıktı
Giriş Tarihi: 27.4.2023 00:44

İtalya Kupası'nda Juventus'u yenen Inter finale çıktı

AA
İtalya Kupası’nda Juventus’u yenen Inter finale çıktı

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter, konuk ettiği Juventus'u 1-0 yenerek finale yükseldi.

Inter, yarı final ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ezeli rakiplerinden Juventus'u Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi takım, Federico Di Marco'nun 15. dakikada attığı golle Juventus'u 1-0 mağlup etti ve rövanş maçında elde ettiği skor üstünlüğüyle İtalya Kupası'nda finale yükselen taraf oldu.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı müsabakada 83. dakikaya kadar mücadele etti ve daha sonra yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.

İtalya Kupası'nın "son şampiyonu" olan Inter'in finaldeki rakibi ise bu akşam oynanacak maçta belli olacak.

Kupa yarı finalinin diğer ayağında ise Fiorentina, Cremonese'yi ağırlayacak. Fiorentina, deplasmandaki ilk maçta Cremonese'yi 2-0 yenerek, rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu'na Afyonkarahisar’da soğuk duş! Alanlar boş kaldı
Kemal Kılıçdaroğlu 'Bir buçuk yıldır buna çalışıyoruz' dedi! YSK'ya bildirmeyi unuttu
6’lı koalisyon da HÜDA PAR ile görüşmüş! İşte o kareler
Çiftçiye dev sulama desteği: Yarısını devlet karşılayacak!
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı müjdesi: Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak!
Türkiye’ye nefes aldıran proje! Türkiye’nin en büyük şehir parkı 29 Nisan’da açılıyor
Son dakika: Ege Denizi Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sivas- Ankara Hızlı Tren Hattı açılışı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Biz söz verirsek yaparız
Şehit yakınına da küfür etmişti! Türkkan, bu defa sosyal medyada hakaret etti
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya Kupası'nda Juventus'u yenen Inter finale çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA