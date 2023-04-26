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Giriş Tarihi: 26.4.2023 12:03 Son Güncelleme: 26.4.2023 12:06

Mbaye Diagne'de Abdülkerim Bardakcı'ya gönderme!

Mbaye Diagne’de Abdülkerim Bardakcı’ya gönderme!

Fatih Karagümrük'ün golcü oyuncusu Mbaye Diagne sosyal medya hesabından, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Abdülkerim Bardakcı'yla ilgili ilginç bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta sonu Karagümrük'ü ağırladığı ve 3-3 berabere kaldığı maçta, sarı kırmızılı takımın stoperi Abdülkerim Bardakcı ile konuk ekibin golcüsü Mbaye Diagne arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Diagne, Abdülkerim'le ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Senagalli futbolcu paylaşımında, Galatasaray'ın stoperi için "Küçük kardeşim sakin ol. Seninle tanıştığımız kısa sürede, sana latte vermiştim. Birbirimizi tanıyoruz. Seni seviyorum. Unutma, her zaman saygı" ifadelerine yer verdi.

Mbaye Diagne, Galatasaray maçında takımının ilk golüne imza atmıştı.

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Mbaye Diagne'de Abdülkerim Bardakcı'ya gönderme!
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