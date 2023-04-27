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Giriş Tarihi: 27.4.2023 15:00

Enes Ünal'ın takımı Getafe'de Quique Flores Sanchez görevden alındı

AA
Enes Ünal’ın takımı Getafe’de Quique Flores Sanchez görevden alındı

Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği La Liga kulüplerinden Getafe'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Quique Flores Sanchez'in görevine son verildi.

Getafe'den yapılan yazılı açıklamada, varılan karşılıklı anlaşma sonrasında teknik direktör Sanchez'in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Ligde son 5 maçtır kazanamayan ve son olarak kendisi gibi La Liga'da kalma mücadelesi veren Almeria'ya sahasında 2-1 yenilen Getafe, 31 puanla 17. sırada bulunuyor.

La Liga'nın 31. haftasında bu akşam Valencia'nın sahasında oynayacağı maçta Real Valladolid'i mağlup etmesi halinde Getafe, 18. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girecek. Getafe'de üç dönem teknik direktörlük yapan Sanchez Flores son olarak 18 ay önce göreve getirilmişti. Getafe'nin yeni teknik direktör olarak, 2016-2021 yılları arasında takımı çalıştıran Jose Bordalas'ı düşündüğü iddia ediliyor.

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Enes Ünal'ın takımı Getafe'de Quique Flores Sanchez görevden alındı
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